06.08.2018 15:17 | von: Frederick Dumke

300.000 Euro Schaden bei Hausbrand

Kategorie aktuelle Nachrichten

Bei einem Hausbrand heute morgen ist es in Garbsen zu einem Sachschaden von rund 300.000 Euro gekommen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte ein 31-Jähriger gegen 08:15 Uhr bemerkt, dass das Nachbarhaus, in dem sein Vater und Bruder wohnen, im oberen Bereich in Flammen stand. Daraufhin lief er in das Haus und warnte beide. Zunächst unternommene eigenständige Löschversuche brachten keinen Erfolg. Alle drei Männer konnten sich jedoch ins Freie retten. Die beiden Brüder zogen sich dabei lediglich leichte Rauchgasvergiftungen zug. Die zwischenzeitlich alarmierten Rettungskräfte konnten den Brand zwar zügig löschen, dennoch wurde das Gebäude durch das Feuer stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Brandursache lässt sich aufgrund des starken Schadens nicht mehr feststellen.