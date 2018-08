31. Entdeckertag am 9.9.

Der Entdeckertag ist eine der beliebtesten Veranstaltungen für Familien in der Region Hannover und geht am 9.9. in die 31. Runde.

Jährlich zieht es mehr als 100.000 EinwohnerInnen der Region Hannover in die Region, um viele verschiedene Attraktionen zu erkunden und um Live-Musik zu genießen.

Und da kommen wir ins Spiel!

radio leinehertz präsentiert die Bühne an der Georgstraße und Ihr könnt Künstler aus unserem Tagesprogramm Live erleben. Unter anderem treten dort Hagelslag, Noam Bar und noch einige andere auf.

Das vollständige Programm findet ihr hier.

Unsere ModeratorInnen Gina Marie Lau, Marie Müller und Gerald Kaiser leiten euch durch den Tag.

Los geht es bei uns um 10 Uhr.