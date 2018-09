17.09.2018 10:30 | von: Eva Kokinaki

60-Jähriger nach Einbruchsversuch festgenommen

Nach einem versuchten Einbruch in einen Herrenhäuser Kiosk sitzt ein 60-Jähriger in Untersuchungshaft.

Nach Angaben der Polizei hatte ein Anwohner beobachtet, wie der Verdächtige mit einem Stein eine Scheibe des Kiosks einschlug und sich anschließend entfernte. Die alarmierte Polizei konnte den offenbar alkoholisierten 60-Jährigen in unmittelbarer Nähe vorläufig festnehmen. Den Einbruchsversuch räumte er in seiner Vernehmung ein, so die Polizei. Einen festen Wohnsitz habe er nicht. Ein Richter ordnete Untersuchungshaft an.