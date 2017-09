20.09.2017 14:30 | von: Eva Kokinaki

64-Jähriger in Hannover-Mitte überfallen

Kategorie aktuelle Nachrichten

Am Dienstagabend ist an der Odeonstraße in Mitte ein 64-Jähriger überfallen worden. Der Mann wurde mit Schlägen traktiert und ausgeraubt.

Das Opfer war auf der Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Hauptbahnhof unterwegs. In Höhe eines Supermarktes wurde er dann vom Täter angesprochen, ob er einen hundert Euro Schein wechseln könne. Nachdem der Täter zwei fünfzig Euro Scheine ausgehändigt bekam, behielt er das Geld des Opfers. An der Odeonstraße stieß er den 64-Jährigen in einen Hofzugang, würgte ihn und biss ihm anschließend in die Hand. Der Täter flüchtete mit Geld und einem Smartphone.

Der Angreifer ist zirka 25 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, schlank, spricht deutsch mit Akzent, hat kurze schwarze Haare und einen gepflegten, gestutzten Vollbart. Beim Überfall trug er eine helle, dünnere Strickjacke und vermutlich eine Jeans.

Die Polizei bittet Zeugen, die hierzu Hinweise geben können, sich mit der Polizeiinspektion Mitte unter der Rufnummer 0511 109-2820 in Verbindung zu setzen.