16.07.2018 10:30 | von: Sophie Bader

66-Jährige aus Barsinghausen wird vermisst

Seit Freitagmorgen wird die 66-jährige Christine W. aus einer Betreuungseinrichtung an der Hans-Böckler-Straße in Barsinghausen vermisst.

Umfangreiche Suchmaßnahmen unter Einbindung eines Polizeihubschraubers im Bereich Barsinghausen, aber auch an möglichenAufenthaltsorten in Gümmer und Bad Nenndorf sind bislang erfolglos verlaufen. Die Vermisste ist zirka 1,70 Meter groß und beleibt. Am Freitag soll sie mit einer Jeans und einem gestreiften T-Shirt bekleidet gewesen sein. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben kann, wendet sich bitte an das Polizeikommissariat Barsinghausen oder an jede andere Polizeidienststelle.