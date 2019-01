30.01.2019 07:39 | von: Kai Rapke, Dominic Eckner

ABF startet in Hannover

Kategorie aktuelle Nachrichten

Heute Vormittag startet auf dem Messegelände in Hannover die abf - Messe für aktive Freizeit.

Ehemals bekannt unter dem Namen Auto-Boot-Freizeit, sieht sich die Ausstellung heute als Messe für aktive Freizeit. Bis zum kommenden Sonntag können sich Intressierte von Reisen, über Camping bis hin zu Fahrrädern und über alles zum Thema Freizeit informieren. Partnerland in diesem Jahr ist Australien. Für Besucher die am Sonntag mit dem Rad kommen, gilt an diesem Tag freier Eintritt.