24.04.2019 17:23 | von: Arne Böwig

Ämterwechsel an Hannovers katholischer Kirche

Kategorie aktuelle Nachrichten

An der Spitze der katholischen Kirche in der Region gibt es eine Stabübergabe.

Der bisherige Propst Martin Tenge verlässt Hannover, um vom 1. September an neuer Personalchef des Bistums in Hildesheim zu werden. Tenges Nachfolger wird der 45-jährige Christian Wirz. Dieser war bislang Pfarrer in Gronau und außerdem als Offizial am Kirchengericht des Bistums tätig. Wie das Bistum mitteilte, wird Wirz seine Funktion als oberster Kirchenrichter der Diözese künftig neben seiner Tätigkeit in Hannover beibehalten.