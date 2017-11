30.11.2017 11:40 | von: Nadine Sender

AfD-Bundesparteitag sorgt für Gegenwind in Hannover

Morgen Abend startet eine Vorabenddemonstration gegen den Bundesparteitag der AfD in der Goseriede.

Am Wochenende werden weitere Gegenaktionen in Hannover erwartet. An einer Lärmschutzwand in Groß-Buchholz ist unterdessen am Morgen ein Anti-AfD-Schriftzug aufgetaucht. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Außerdem sind am Wochenende unter anderem „erhebliche Absperrungen im Zoo-Viertel“ geplant. Der AfD droht beim Parteitag selber außerdem Streit über die künftige Aufstellung der Parteispitze. Es gibt Forderungen, statt einer Doppelspitze auch einen Solo-Vorsitz zu ermöglichen.