03.09.2018 10:30 | von: Dimitra Harlis

AfD-Trauermarsch von Gegendemonstranten gestört

Kategorie aktuelle Nachrichten

Die Landtagsfraktion der AfD hat am Sonntag in der Innenstadt den deportierten Wolgadeutschen vor 77 Jahren gedacht.

Rund 100 Teilnehmer erinnerten an den Befehl Stalins Ende August 1941 gegen die Minderheit vorzugehen und gewaltsam umzusiedeln. Die Kundgebung wurde durch kleinere Aktionen von rund 20 Gegendemonstranten gestört. AfD-Fraktionschefin Dana Guth nannte den Befehl Stalins ein „unsägliches Edikt“, das zu Leid, Tod und Familientrennung geführt habe. Hunderttausende Wolgadeutsche seien vertrieben worden und seien in den 90er Jahren ohne staatliche Unterstützung nach Deutschland. „Und trotzdem haben wir keine Welle der Gewalt erlebt“, so Guth. Timon Dzienus, Sprecher der Grünen Jugend Niedersachsen kritisierte den Trauermarsch bereits im Vorfeld als „geschichtsrevisionistische Veranstaltung“, mit der die AfD versuche, „den Völkermord am Judentum herunterzuspielen.“