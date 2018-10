24.10.2018 18:13 | von: Arne Böwig

Afrikanische Schweinepest droht

Die Landwirtschaftsministerin Otte-Kinast kündigt eine Novelle des Jagdschutzgesetzes an.

Ziel ist die Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest bei Wildschweinen. Um die Population der Wildschweine gering zu halten, soll die Abschussquote mit den neuen Jagdgesetz erhöht werde. Bisher breitet sich die Afrikanische Schweinpest zunehmend in Osteuropäischen Ländern aus. Ein Ausbrechen der Seuche in Deutschland könnte bei Schweinehaltern finanzielle Schäden in Milliardenhöhe verursachen.