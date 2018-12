10.12.2018 12:07 | von: Kai Rapke

Aggressiver Schwarzfahrer in Burgdorf

Kategorie aktuelle Nachrichten

Am Wochenende hat die Polizei in Burgdorf einen agressiven Schwarzfahrer in gewahrsam genommen.

Nachdem der 25-jährige Mann Kontrolleure der Bahn verbal bedrohte und seinen Personalien nicht angeben wollte, riefen diese die Polizei. Schließlich attackierte und verletzte der Mann die eintreffenden Beamten. Dem 25-Jährigen, der unter Alkoholeinfluss stand, erwartet nun ein Strafverfahren wegen Erschleichen von Leistungen, wie die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel ohne Fahrschein, und wegen Widerstands gegen Polizeibeamte.