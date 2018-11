20.11.2018 12:11 | von: Arne Böwig

Aha und die Stadt Barsinghausen streiten um Müllbeseitigungskosten

Kategorie aktuelle Nachrichten

Die 10. Kammer des Verwaltungsgerichts verhandelt heute über einen Streit zwischen der Stadt Barsinghausen und aha über die Kosten der Müllbeseitigung.

Hintergrund der Verhandlung ist der Streik von aha am 12. April diesen Jahres. An diesem Tag fiel die Müllabfuhr aus. Es kam zu Bürgerbeschwerden in Barsinghausen. Die Stadt beauftragte Mitarbeiter des städtischen Bauhofes, den Müll zu beseitigen. Aha wurden dafür Kosten von 225 Euro erhoben, da sie ihre Pflicht der Müllbeseitigung nicht erbracht hätten und die Stadt selber tätig werden musste. Aha erhob daraufhin eine Klage. Sie hätten nicht in der Verantwortung gestanden und im Vorfeld des Streiks darüber informiert, dass die Müllabfuhr an diesem Tag ausfallen würde.