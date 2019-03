27.03.2019 12:32 | von: Svenja Estner

Aktionswoche "serve the city" läuft an

Kategorie aktuelle Nachrichten

Der Verein "serve the city" richtet sich an Menschen, die für ein vollständiges Ehrenamt keine Zeit haben.

Es ist bereits das sechste Mal, dass die Aktionswoche in Hannover stattfindet. Verschiedene Einrichtungen öffnen ihre Türen, damit Menschen sich sozial engagieren können. Das Konzept der "schnellen Ehrenamtlichkeit" hat seinen Ursprung in einer Freiwilligenbewegung in Brüssel und hat mittlerweile Anhänger auf drei Kontinenten.