28.11.2017 13:22 | von: Nadine Sender

Althusmann wirbt für mehr Offenheit für digitale Hilfsmittel bei der Arztbehandlung

Kategorie aktuelle Nachrichten

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann hat heute beim ersten Digitalgipfel Gesundheit für mehr Offenheit für digitale Hilfsmittel bei der Arztbehandlung geworben.

In den nächsten fünf Jahren werde er rund eine Milliarde Euro für Digitalisierungsprojekte ausgeben, unter anderem für den Ausbau des schnellen Internets und Telemedizin-Pilotprojekte. Wichtig sei dabei auch, dass Niedersachsen und Deutschland im Vergleich zu anderen EU-Ländern nicht zurückfallen, so Althusmann. Die so genannte Telemedizin steht unter anderem für Arztkonsultationen per Videochat oder digitale Gesundheitsakten. Gegenstimmen gibt es derzeit von der Ärztekammer, die ein Problem im Datenschutz sieht. In Niedersachsen gibt es zurzeit einige Telemedizinpilotprojekte, unter anderem erhalten Ärzte der MHH regelmäßig Daten der Herzschrittmacher ihrer Patienten. So können frühzeitig mögliche Probleme erkannt werden.