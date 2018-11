29.11.2018 14:46 | von: Arne Böwig

Amtsgerich Hannover verhandelt versuchen Totschlag

Vor dem Amtsgericht Hannover wird heute ein Fall wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung verhandelt.

Der Angeklagte soll am 11.Februar 2018 um 4:15 Uhr im Eingangsbereich des hannoverschen Hauptbahnhofs mit seiner Freundin in Streit geraten sein und ihr die Beine weggetreten haben. Zwei Zeugen versuchten daraufhin der Frau zu helfen und gerieten in eine Schlägerei mit dem Angeklagten, in die sich wiederum Bekannte des Paares einmischten und ebenfalls der gefährlichen Körperverletzung angeklagt sind.