03.12.2018 11:02 | von: Marisa Dziuk

Amtsgericht verhandelt Fall von Untreue

Kategorie aktuelle Nachrichten

Heute wird vor dem Amtsgericht Hannover ein Verfahren wegen mutmaßlicher Untreue in einem Sportverein verhandelt.

Dem Angeklagten wird vorgeworfen, von Mai 2017 bis März 2018 als Vorsitzender eines Sportvereins in Hannover in über 80 Fällen Abhebungen von über 65.000 Euro in Bar vorgenommen zu haben, um das Geld für private Zwecke zu verwenden.