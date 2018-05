02.05.2018 10:39 | von: Eva Kokinaki

Amtsgericht verhandelt gefährliche Körperverletzung

Vor dem Amtsgericht Hannover beginnt heute der Prozess gegen einen 40-Jährigen. Er muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung im Straßenverkehr verantworten.

Der Angeklagte soll am 18. Oktober 2017 gegen 19 Uhr mit seinem Auto eine Straße in Hannover befahren haben. Dort zückte er plötzlich Pfefferspray und sprühte dieses in Richtung eines Zeugen, offenbar aus Verärgerung. Der Zeuge soll sich kurz zuvor am PKW des Angeklagten leicht abgestützt haben, um einen Zusammenstoß mit seinem Longboard und dem Auto zu verhindern. Das Opfer konnte der Attacke zum Teil noch ausweichen und wurde am linken Ohr sowie in der linken Gesichtshälfte getroffen. Er erlitt eine Gesichtsrötung und eine brennende Reizung des linken Ohrs.