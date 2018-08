07.08.2018 13:12

Amtsgericht verhandelt wegen Körperverletzung und Freiheitsberaubung

Vor dem Amtsgericht Hannover hat heute ein Verfahren wegen des Vorwurfs der Körperverletzung und der Freiheitsberaubung begonnen.

Der Angeklagte soll die Geschädigte über ein Datingportal im Internet kennengelernt haben. Er habe sich Ende des vergangenen Jahres mit ihr getroffen und die Nacht mit ihr gemeinsam im Haus seines Großvaters verbracht. Am nächsten Morgen sei es dann zum Streit gekommen. Dabei soll der Angeklagte die Frau geschlagen und im Haus eingesperrt haben. Dies habe er am nächsten Tag wiederholt. Die Geschädigte erlitt durch die Taten multiple Prellungen an den Rippen und beiden Oberarmen, Kopfschmerzen, sowie Verletzungen am Hals und an der Oberlippe.