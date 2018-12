17.12.2018 13:41 | von: Kai Rapke

Angeklagter gibt Beteiligung an Brandanschlägen zu

Kategorie aktuelle Nachrichten

Einer der Angeklagten im Staatsschutzverfahren um Brandanschläge auf türkische Läden in Garbsen und einen VW-Bus in Linden hat am heutigen Montag über seinen Verteidiger eine Beteiligung zuggeeben.

Der 21-Jährige ließ über seinen Verteidiger verlauten, er sei bei den Brandanschläge im Frühjahr dieses Jahres dabei gewesen und habe die Tat zudem gefilmt. Er bestritt allerdings im Auftrag der als terroristische Vereinigung eingestuften Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) gehandelt zu haben oder Sympathisant der PKK zu sein. Vor dem 5. Strafsenat des Oberlandesgerichts Celle müssen sich seit vergangener Woche vier Männer im Alter von 21 bis 24 Jahren wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung sowie Brandstiftung verantworten; aus organisatorischen Gründen finden die Verhandlungen im Landgericht Hannover statt.