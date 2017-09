22.09.2017 13:39 | von: Lisa Lechner

Anti-Kind-Plakate in Hannover verteilt

Kategorie aktuelle Nachrichten

Am Freitagmorgen sind in Hannover an rund 85 Stellen Plakate aufgehängt worden, die Kritik an 96-Clubchef Martin Kind ausüben.

Wie der Sportbuzzer mitteilte, werde Kind auf den Schildern Diktatur und Klüngelei vorgeworfen. Die Plakate zeigen ein Bild von Kind mit der Aufschrift "Kapitalismus, Diktatur, Klüngelei - not my President". Die Schilder könnten in Zusammenhang mit einem für heute Abend geplanten Fantreffen stehen. Bei dem Treffen soll über vergangene Spiele diskutiert werden. Aus Protest über die Übernahmepläne von Kind und der Ablehnung von Mitgliedsanträgen hatten Teile der 96-Anhänger im August einen Stimmungsboykott angekündigt.