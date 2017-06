09.06.2017 17:02 | von: Beke von Ditfurth

Anwälte aus "Schleifprozess" gehen in Revision

Vergangene Woche fiel vor dem Landgericht Hannover das Urteil im sogenannten „Schleifprozess“ - 14 Jahre Haft für den Angeklagten. Jetzt wollen die Anwälte des Opfers in Revision gehen.

Der Verurteilte hatte im November 2016 seine Ex-Partnerin an sein Auto gebunden, und durch die Hamelner Innenstadt geschleift. Zuvor hat er mit einem Messer auf sie eingestochen und sie an den Beinen und am Kopf verletzt. Der Richter folgte mit dem Urteil der Verteidigung, die Anwälte des Opfers gehen dagegen in Revision und fordern alle Tatbestände einzeln zu verhandeln. Der Verurteilte müsste in dem Fall mit einer längeren Haftstrafe rechnen, bereits im ersten Verfahren forderten die Anwälte eine lebenslange Haftstrafe.