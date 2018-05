28.05.2018 07:51 | von: Kaspar Weist

Anwohnerinitiative protestiert gegen Durchgangsverkehr in Limmer

Die Anwohnerinitiative "Luft für Limmer" will am Nachmittag erneut mit einer Protestaktion gegen den Durchgangsverkehr in Limmer demonstrieren.

Unter dem Motto "Hier werden Menschenaffen dauerbegast" steht die Initiative heute ab 16:30 Uhr an der Wunstorfer Straße, um Autofahrer auf die Dauerbelastung von Menschen durch Abgase aufmerksam zu machen. Die Anwohner fordern, den Durchgangsverkehr zu unterbinden und auf alternative Verkehrskonzepte zu setzen. Dafür wären Fahrgemeinschaften ein Anfang, so Organisator Klaus Kokemann. Bereits vor zwei Wochen hatte die Anwohnerinitiative in der Zimmermannstraße auf sich aufmerksam gemacht. Mit dem Titel "Hier werden Menschenaffen dauerbegast" spielt sie auf die Abgasversuche von Autokonzernen mit Affen und Menschen an.