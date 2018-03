27.03.2018 13:52 | von: Dimitra Harlis

Anzeigerhochhaus wird "gekrönt"

Kategorie aktuelle Nachrichten

Die Bauarbeiten am Anzeigerhochhaus in Hannover gehen in die nächste Phase.

In den vergangenen Tagen wurden die Dachträger des Baugerüsts zusammengebaut, die dann in der Nacht auf morgen auf den Gerüstkranz gehoben werden sollen. Laut neue Presse müsse die Kuppel nach 90 Jahren erneuert werden. In den nächsten Wochen soll sie mit Kederdachplanen und Netzen vervollständigt werden. Anschließend wird das Kupfer des Daches gegen künstlich gealterte Kupferplatten ausgetauscht- bis Ende 2019 soll die Sanierung abgeschlossen sein.