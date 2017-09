04.09.2017 07:05 | von: Frederick Dumke

App gegen Diskriminierung

Die niedersächsische Ministerin für Wissenschaft und Kultur Gabriele Heinen-Kljajic stellt heute in Hannover das Projekt "map the gap" vor.

Eine von Jugendgruppen aus ganz Niedersachsen gestaltete Smartphone-App stellt sich gegen Ausgrenzung und Diskriminierung. "Map the gap" soll neue Wege in der politischen Bildung junger Menschen gehen. Die App führt Spielende an Orte der Diskriminierung und der Vielfalt, die von den Jugendlichen ausgewählt und zu einer Route zusammengestellt wurden. Von Aurich bis Einbeck sind die Touren in vielen Städten und Dörfern Niedersachsens zu finden. Das GPS-basierte Spiel soll zum Nachdenken und Diskutieren anregen und wird als Prävention gegen Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit eingesetzt. Zum offiziellen Startschuss laden der Landesjugendring Niedersachsen und das Zentrum Demokratische Bildung als Projektträger ab 16 Uhr in das Kulturzentrum Pavillon ein.