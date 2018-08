17.08.2018 13:30 | von: Eva Kokinaki

Arbeiten am Siemens-Neubau in Laatzen beginnen

Kategorie aktuelle Nachrichten

Die Arbeiten am Neubau der Siemens-Niederlassung in Laatzen beginnen.

Wie das Unternehmen heute mitteilte, sollen Ende 2018 die Bagger rollen. Siemens hofft, bis Mitte 2020 in den Neubau einziehen zu können. Laut Unternehmensangaben werden mehrere Bereiche in dem Gebäude zusammengefasst, die am bisherigen Standort in verschiedenen Gebäuden untergebracht waren. Siemens wollte laut Medienberichten schon 2019 in den Neubau einziehen. Grund für die Verzögerung der Arbeiten sei allerdings die gute Baukonjunktur gewesen.