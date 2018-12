03.12.2018 17:00 | von: Arne Böwig

Arbeitslosigkeit in Hannover gesunken

Die Arbeitslosigkeit in Hannover ist in den letzten Jahren deutlich gesunken. Das hat die Stadt Hannover heute mitgeteilt.

Aus den diesjährigen Statistiken für die Stadtteile und Stadtbezirke Hannovers gehe hervor, dass die Arbeitslosenzahlen der Stadt im Fünf-Jahre-Vergleich einen deutlichen Rückgang zeigen. Auf der anderen Seite seien die Zahlen der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in der Landeshauptstadt gestiegen. Im Vergleich zu 2012 seien rund um 22.000 Beschäftigte dazugekommen. Die "Statistischen Profile der Stadtteile und Stadtbezirke 2018" liefern verschiedene Daten zum städtischen Leben in den 51 Stadtteilen und 13 Stadtbezirken der Landeshauptstadt Hannover. Beobachtet werden unter anderem Bevölkerung, Beschäftigte am Wohnort und Arbeitslose.