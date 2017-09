19.09.2017 06:45 | von: Lisa Lechner

Arbeitsstopp im Krankenhaus

Beschäftigte aus den kommunalen Kliniken in der Region Hannover sind für heute zum Warnstreik aufgerufen.

Die gewerkschaft ver.di will damit für einen sogenannten "Tarifvertrag Entlastung" kämpfen. Der Arbeitgeber würde den Aufforderungen zu Tarifverhandlungen über die Entlastung des Klinkpersonals nicht nachkommen, so ver.di Fachbereichsleiter Joachim Lüddecke. Daher treffen sich am heutigen Dienstag Beschäftigte und Auszubildene der Kliniken Nordstadt, Siloah, Großburgwedel, Langenhagen und weiteren Städten in der Region. Sie plädieren für bessere Arbeitsbedingungen und neue Verhandlungen über einen Tarifvertrag. ver.di fordert unter anderem eine Mindestpersonalausstattung in den Kliniken sowie eine Verbesserung der Ausbildungsqualität. Der Warnstreik startet heute ab 11 Uhr am Klinikum Siloah.