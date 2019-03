20.03.2019 10:15 | von: Kai Rapke

Arthur Wohlfarth aus Hemmingen siegt bei "Jugend debattiert"

Im Leineschloss konnte gestern bei dem rethorische Wettstreit "Jugend debattiert" ein Sieg in die Region geholt werden.

Arthur Wohlfarth, Schüler der Carl-Friedrich-Gauß-Schule in Hemmingen, konnte in der Altersgruppe der 11. bis 13.ten-Klässler den dritten Platz erreichen. Damit hat er sich zudem für die Teilnahme am Wettbewerb auf Bundesebene qualifiziert. Für Arthur geht somit im Juni nach Berlin um dann am großen Finale von "Jugend debattiert" teilzunehmen.