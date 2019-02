28.02.2019 06:47 | von: Kaspar Weist

Auch versuchter Mord verjährt nicht

Kategorie aktuelle Nachrichten

Im Prozess um einen 35 Jahre zurückliegenden, versuchten Mord an einem Polizisten wird heute vor dem Landgericht Hannover ein Urteil erwartet.

Dem Angeklagten Jacub S. wird vorgeworfen, im Jahr 1984 nach einem Überfall auf einen Polizisten geschossen zu haben. Aus Geldnot soll der Angeklagte mit einem Komplizen ein Segelgeschäft überfallen haben. Ein einzelner Polizist nahm damals die Verfolgung auf. Nach einer Rangelei traf ihn eine Kugel zwischen den Schulterblättern. Das Kuriose: Trotz internationalem Haftbefehl war Jakub S. über 30 Jahre nicht auffindbar. Erst 2016 wurde er in seinem Heimatland Albanien festgenommen und kam schließlich 2018 in Deutschland in Untersuchungshaft. Nun muss sich der 62-jährige Angeklagte wegen versuchten Mordes verantworten - ein Delikt, das nicht verjährt. Fraglich ist, inwiefern die Zeugenaussagen verwertet werden können. Befragte waren aufgrund ihres Alters teilweise nicht mehr vernehmungsfähig.