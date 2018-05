25.05.2018 06:34 | von: Hendrik Lullies

Auf gute Nachbarschaft

Zum zwölften Mal beteiligt sich Hannover heute am "Europäischen Nachbarschaftstag".

An vielen Orten im Stadtgebiet wird es Aktionen und Feste zu dem Tag geben, die von den Bürgern des jeweiligen Stadtteils organisiert werden. Gegen 17 Uhr werden dann von allen Festpunkten in der Stadt Luftballons in den Himmel steigen gelassen. Die Initiative soll den Zusammenhalt in Städten fördern und ein Zeichen gegen Anonymität und Isolierung setzen. Ins Leben gerufen wurde der Tag 1999 in Paris.