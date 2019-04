01.04.2019 17:02 | von: Arne Böwig

Auffahrunfall auf der Vahrenwalderstraße

Kategorie aktuelle Nachrichten

Auf der Vahrenwalder Straße hat sich am frühen Nachmittag in Fahrtrichtung Langenhagen ein Auffahrunfall ereignet.

Laut Polizei wurden dabei nach ersten Informationen zwei Personen leicht verletzt. Aktuell sind an der Unfallstelle in Hannover-Vahrenwald zwischen der Straße Niedersachsenring und der Boelckestraße die Spurensicherung und ein Rettungswagen im Einsatz. An dem Zusammenstoß ist auch ein Krankentransporter beteiligt. Weil für den Straßenverkehr stadtauswärts wegen der Unfallaufnahme nur eine Fahrspur zur Verfügung steht, bilden sich derzeit rund um den Einsatzort längere Staus. Die Arbeit der Spurensicherung wird nach bisherigen Erkenntnissen noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Deshalb wird auch die Sperrung von zwei Fahrspuren noch weiter andauern.