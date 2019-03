13.03.2019 15:36 | von: Kai Rapke

Aufklärungsquote der Neustädter Polizei leicht angestiegen

In Neustadt hat die Polizei heute die Neustädter Kriminalstatistik 2018 vorgestellt.

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Anzahl der erfassten Straftaten in Neustadt insgesamt gleichgeblieben. Rückläufig waren im vergangene Jahr Wohnungseinbrüche, so Jürgen Winkler, Leiter des Kriminalermittlungsdienstes. Die Aufklärungsquote der Polizei in Neustadt stieg im vergangen Jahr leicht an auf 66 Prozent.