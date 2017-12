12.12.2017 07:46 | von: Björn Schönfeld

Aus der Südstadt nach Empelde

Kategorie aktuelle Nachrichten

Die vermisste 80-Jährige aus der Südstadt ist am Abend in Empelde aufgetaucht.

Ein Zeugin hatte die an Demenz erkrankte Seniorin am Stadtbahn-Endhaltepunkt gesehen und die Polizei informiert. Die Seniorin war am Nachmittag von ihrem Ehemann als vermisst gemeldet worden. Eine großangelegte Suche blieb zunächst erfolglos - die Polizei wendete sich daraufhin an die Öffentlichkeit. Nachdem die Beamte die Frau gegen 19:30 in Empelde eingesammelt hatten, wurde sie vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.