16.05.2017 15:01 | von: Wiebke Dierks

"Ausbildungslotsen" bald an vier weiteren Schulen?

Der Ausschuss für das Programm gegen Jugendarbeitslosigkeit kommt am Nachmittag im Neuen Rathaus zusammen.

Neben Berichten des Jobcenters der Region und der Agentur für Arbeit stehen Anträge zur Förderung verschiedener Ausbildungsprojekte auf dem Plan. So auch das Projekt „Ausbildungslotsen“, das Schüler auf dem Weg in die Ausbildung unterstützt. Bislang wird das Projekt an 23 Schulen in Hannover angeboten. Nun sollen die Integrierten Gesamtschulen in Bothfeld, Linden und der Wedemark sowie die Oberschule Barsinghausen mit in das Programm aufgenommen werden. Das Projekt ist bis 2021 angelegt.