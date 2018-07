24.07.2018 09:34 | von: Björn Schönfeld

Ausgezeichnete Erreichbarkeit

Kategorie aktuelle Nachrichten

Der Hannoveraner ZOB ist vom Bundesverband der Omnibusunternehmer zum „Mobilitätsknoten des Jahres“ gewählt worden.

Heute Mittag findet dazu direkt am ZOB die Siegerehrung statt. Hannover wurde unter anderem wegen der guten Anbindung an den ÖPNV und den Zugverkehr ausgewählt. Bei der Veranstaltung will ein Busunternehmen außerdem einen Reisebus im Hannover-Design präsentieren, der für Hannover als richtungsweisenden Mobilitätsstandort werben soll.