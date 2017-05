11.05.2017 10:50 | von: Beke von Ditfurth

Außerschulischer und ausgezeichneter Lernstandort in Hemmingen

Kultusministerin Frauke Heiligenstadt erkennt am Vormittag den Hemminger Verein „Heuhüpfer“ als außerschulische Lernstandorte an.

Der Verein vermittelt Schülern an vielfältigen Standorten, wie einer Streuobstwiese, in der Bäckerei oder auch am Bienenstock, wie nachhaltig gelebt werden kann. Zudem bildet er auch Lehrkräfte in Nachhaltigkeit aus. Kultusministerin Heiligenstadt wird den Verein aber nicht nur offiziell in das Netzwerk der außerschulischen Lernstandorte aufnehmen, sondern auch ihm auch den Titel "Ausgezeichnetes Projekt der UN-Dekade Biologische Vielfalt" verleihen.