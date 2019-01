04.01.2019 12:30 | von: Eva Kokinaki

Auto erfässt Fußgänger

Kategorie aktuelle Nachrichten

Auf der Podbielskistraße sind am Donnerstag zwei Fußgänger von einem Auto erfasst worden.

Dabei wurde ein 58-Jähriger schwer und sein 46 Jahre alter Begleiter leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war ein Autofahrer gegen 16 Uhr 30 auf der Rubensstraße unterwegs. Als er an der Einmündung zur Podbi nach rechts abbiegen wollte, hielt er aufgrund des vielen Verkehrs an. Beim Abbiegen übersah er dann offenbar die beiden Fußgänger. Der schwer verletzte Mann wurde in eine Klinik gebracht.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0511 109-1888 beim Verkehrsunfalldienst zu melden.