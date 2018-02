22.02.2018 15:30 | von: Eva Kokinaki

Auto fährt Fußgänger am Steintor an

Kategorie aktuelle Nachrichten

Am Mittwochnachmittag ist ein 45-jähriger Fußgänger von einem weißen Kombi mit britischem Kennzeichnen am Steintor angefahren worden.

In dem Auto befanden sich zwei Personen, die mit einer Gruppe an der Straße Am Marstall in Streit geraten waren. Im Verlauf der verbalen Auseinandersetzung fuhr der Wagen an, beschleunigte stark und erfasste ungebremst einen 45-jährigen Fußgänger. Der Mann wurde zu Boden geschleudert und schwer verletzt. Der Unfallverursacher flüchtete mit dem Fahrzeug, konnte aber wenig später in Kleefeld festgenommen werden. Die Polizei hat Ermittlungen gegen den Fahrer aufgenommen und sucht dringend nach Zeugen.

Wer Hinweise zum Hergang oder zu den Insassen des weißen Vauxhall Combo zur Vorfallszeit geben kann, wird gebeten, unter der Rufnummer 0511 109-1888 Kontakt zum Verkehrsunfalldienst Hannover aufzunehmen.