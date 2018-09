13.09.2018 11:40 | von: Arne Böwig

Auto im Mittellandkanal untergegangen.

Kategorie aktuelle Nachrichten

Ein Auto ist in der Nacht zu Donnerstag im Mittellandkanal untergegangen. Gegen 4.10 Uhr sind Feuerwehr und Polizei alarmiert worden, der Einsatzort befindet sich in Vinnhorst nahe der Brücke an der Friedenauer Straße in Richtung Brinker Hafen. Verletzte gibt es nicht.

Die Bergungsarbeiten des untergegangenen Autos gestalteten sich schwierig, es lag direkt im Fahrwasser des Mittellandkanals. Der Grund, weshalb das Auto in den Mittellandkanal geriet, ist noch unklar. An der Stelle führt lediglich ein Fuß- und Radweg am Wasser entlang, die Brücke wiederum ist nur für Lkw und Busse passierbar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.