10.12.2018 12:06 | von: Kai Rapke

Auto in Linden-Süd angezündet

Kategorie aktuelle Nachrichten

Bislang unbekannte Täter haben am Sonntagnachmittag in Linden-Süd ein Feuer an einem Mercedes Vito verursacht.

Ein Zeuge bemerkte das brennen Auto am Fischerhof und wählte den Notruf. Ermittelt wird nun wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Der enstandene Schaden am Auto wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Zeugen, die Beobachtungen am Fischerhof gemacht haben werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst zu melden.