03.12.2018 16:55 | von: Arne Böwig

Autofahrer legt Busverkehr in der List lahm

Ein uneinsichtiger Autofahrer hat am Montagmorgen in der List den Busverkehr für gut eine halbe Stunde lahmgelegt.

Weil er sich weigerte, in der Voßstraße für einen entgegenkommenden Bus Platz zu machen, ging für eine halbe Stunde nichts mehr. Am Ende musste sogar die Polizei anrücken, um die Situation aufzulösen. Die Polizei leitete ein Verfahren gegen den Autofahrer ein. Ihm wird eine Ordnungswidrigkeit und Nötigung zur Last gelegt, weil er die Strecke nicht sofort geräumt hatte.