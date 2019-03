28.03.2019 07:58 | von: Kaspar Weist

Autokorso gegen Taxi-Reformen

Das Bundesverkehrsministerium will das Personenbeförderungsgesetzes reformieren – dagegen regt sich jetzt Widerstand:

Am Mittag will das niedersächsische Taxi- und Mietwagengewerbe in Hannover mit einem Autokorso gegen die Vorschläge demonstrieren. Es sind vorgesehenen Veränderungen für Mietwagenhändler, durch die Taxiunternehmen ihr Gewerbe gegen die Wand fahren sehen. Ein vom Bundesverkehrsministerium vorgelegtes Eckpunktepapier sieht vor, Dienstleister zukünftig von der Rückehrpflicht von Mietwagen zu entbinden. Zudem soll das sogenannte Pooling ermöglicht werden, also das Aufnehmen weiterer Fahrgäste während der Fahrt. Die Fachvereinigung Taxi und Mietwagen sieht Taxiunternehmen dadurch in ihrer Existenz bedroht: Im Gegensatz zum Mietwagen seien Taxis immer an den vorgegebenen Tarif gebunden. Sie könnten sich Kunden und Relationen nicht aussuchen, sondern müssten jeden für nur kurze Strecken mitnehmen. Neben dem Autokorso soll heute in einer Kundgebung auf die Forderungen der Vereinigung aufmekrsam gemacht werden.