14.08.2018 09:39 | von: Lisa Lechner

Badeverbot in Ricklinger Kiesteichen aufgehoben

Das Badeverbot in den Ricklinger Kiesteichen ist wieder aufgehoben.

Bereits Ende Juli war ein Badeverbot für den Siebenmeter-Teich sowie vor einigen Tagen für den Dreiecksteich ausgesprochen worden. Grund war die durch die langanhaltende Hitze erhöhte Konzentration von Blaualgen. Eine Blaualgenwarnung bleibt trotz Aufheben des Badeverbots aber weiterhin bestehen. Hundebesitzer werden darauf hingewiesen, dass Hunde kein Wasser schlucken sollen. Der Fachbereich Gesundheit überwacht in der Badesaison bis zum 15. September 23 Seen in der Region.