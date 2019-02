13.02.2019 14:23 | von: Marisa Dziuk

Barsinghausen erhebt Kinderarmutsquote

Kategorie aktuelle Nachrichten

Die Kinderarmutsquote in Barsinghausen beträgt 20 Prozent und ist damit die vierthöchste Quote in der Region.

Diese Zahlen kommen nach Berechnungen der Bundesagentur für Arbeit und der Region Hannover zustande. Für das Barsinghäuser Netzwerk "Frühe Hilfen" sind die Zahlen alarmierend. Die Mitarbeiter wollen der hohen Kinderarmut nun stärker entgegenwirken. Es sollen Lösungsansätze zur Förderung der gesunden Entwicklung aller Barsinghäuser Kinder erarbeitet werden. Des Weiteren sollen sich die Teilhabechancen auf Bildung und Erziehung für die Kinder aus der Armutslage erhöhen. Im Rahmen der Prävention und Aufklärung wird am Donnerstag ein Fachtag veranstaltet, der das Thema Kinderarmut in Barsinghausen in den Blick nimmt.