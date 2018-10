11.10.2018 16:23 | von: Arne Böwig

Bauarbeiten der IGS Südstadt beginnen

Kategorie aktuelle Nachrichten

Zu Beginn der Bauarbeiten der IGS Südstadt werden in der Wißmannstraße und am Altenbekener Damm 26 Bäume gefällt. Die Fertigstellung ist für den Sommer 2020 geplant. Die Stadt will spätestens im Jahr 2022 mit den Arbeiten fertig sein

Die Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes kostet rund 32 Millionen Euro. In den vergangenen Monaten hatte es um den Bau Ärger gegeben: Anwohner hatten zunächst vor dem Verwaltungsgericht erreicht, dass die Bauarbeiten für den Erweiterungsbau nicht beginnen durften. Eine Anwohnerin hatte in dem Wohngebiet einen verstärkten Schutz eingefordert, insbesondere was den Bring- und Abholverkehr der Eltern mit Autos betrifft. Auch ist nach wie vor unklar, ob die Schule die von ihr gewünschte Oberstufe einrichten darf, damit die Schüler dort auch Abitur machen können. Eine Genehmigung der Landesschulbehörde gibt es noch nicht.