29.08.2018 10:56 | von: Kaspar Weist

Bauunternehmer Papenburg will Anteile an Flughafen kaufen

Kurz vor der Anteilsübernahme will nun offenbar Bauunternehmer Günter Papenburg beim Flughafen Hannover einsteigen.

Nach Informationen der HAZ will Papenburg den 30-Prozent-Anteil von Fraport übernehmen und somit den geplanten Deal mit dem Finanzinvestor Icon Infrastructure verhindern. Er sehe für den Flughafen große Wachstumschancen wolle mehr Unternehmertum beisteuern. Damit Papenburgs Pläne aufgehen, müssten aber zunächst Stadt oder Land von ihrem Vorkaufsrecht der Anteile Gebrauch machen und somit den bereits stehen Deal zwischen Fraport und iCOn verhindern. Bereits Anfang August hatte der Flughafenbetreiber Fraport angekündigt, seine Anteile am Flughafen an den Finanzinvestor Icon Infrastructure zu verkaufen.