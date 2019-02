08.02.2019 14:30 | von: Arne Böwig

Bauvorhaben sorgt für Unstimmingkeiten im Rathaus Barsinghausen

In Barsinghausen kritisieren der städtischen Personalrat und der Bürgermeister Äußerungen der Ratspolitik im Bauausschuss.

Im Bauausschuss von Barsinghausen herrschen aktuell Unstimmigkeiten zwischen den Ratsfraktionen und der Verwaltung wegen eines neuen Bauvorhabens in der Berliner Straße. Personalmagel in der Verwaltung sei der Grund, weswegen die Baumaßnahme derzeit nicht umgesetzt werden könne, ohne dass man andere Maßnahmen schieben müsse. Bürgermeister Lahmann wirft den Ratsfraktionen eine unverantwortliche Realitätsverweigerung und eine Flucht aus der Verantwortung vor, wenn diese kritisieren dass trotz des Peronalmangels in der Verwaltung fortlaufend neue Aufträge beschlossen würden.