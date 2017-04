19.04.2017 11:16 | von: Beke von Ditfurth

Beginn des Prozesses wegen Marihuana-Handel

Kategorie aktuelle Nachrichten

Am Vormittag begann vor dem Landgericht Hannover ein Prozess gegen sieben junge Männer wegen des Handels mit Mariuanha.

Die Angeklagten sehen sich gleich mit zwei Vorwürfen konfrontiert. Ende August 2016 soll der Angeklagte Damir M. fast ein Kilogramm Marihuana an einen gesondert verfolgten Mann verkauft haben. Der ebenfalls Angeklagte Volkan B. soll die Drogen zuvor in einem PKW nach Hannover geschmuggelt haben. In dem zweiten Tatvorwurf wird erneut Damir M. beklagt, sowie sein Komplizen Fabian S.. Demnach sollen sie im Sommer letzten Jahres knapp 400 Kilogramm Marihuana in Albanien bestellt, und dessen Entladung organisiert haben. Sie und Besnik G., Gentin M. und Mirza M. haben im September die Ware in einem Gewerbegebäude in Hainholz eingelagert und später in 1-Kg-Paketen verpackt. Der Prozess wird vermutlich noch länger andauern: Bis Ende Juni sind bereits weitere Verhandlungstermine angesetzt.