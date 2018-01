16.01.2018 06:45 | von: Frederick Dumke

Bei den Kassen abkassiert

Vor dem Amtsgericht Hannover muss sich heute die Geschäftsführerin eines Pflegedienstes wegen gewerbsmäßigen Betruges verantworten

Die Angeklagte soll in einem Zeitraum von drei Jahren gegenüber Krankenkassen Leistungen abgerechnet haben, die so nicht erbracht worden seien. In 21 Fällen soll sie so insgesamt über 13.000 Euro zu Unrecht abgebucht und erhalten haben. Darüber hinaus werden der Angeklagten noch 9 weitere Taten zur Last gelegt. In diesen Fällen sei es jedoch nicht zur Auszahlung des geltend gemachten Betrages gekommen.