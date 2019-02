27.02.2019 06:41 | von: Kai Rapke

Bereits 23 Grippetote in Niedersachsen

Kategorie aktuelle Nachrichten

In der bisherigen Grippesaison ist die Zahl der Menschen in Niedersachsen, die an Influenza gestorben sind, auf 23 angestiegen.

Dies geht aus dem aktuellen Wochenbericht des niedersächsischen Landesgesundheitsamtes in Hannover hervor. Es sei noch nicht klar, ob der Höhepunkt der Grippewelle bereits erreicht wurde, so das Landesgesundsheitamt. Alleine in Kitas fehlen rund 15 Prozent der Jungen und Mädchen aufgrund von aktuer Atemwegserkrankungen. Dies sei ein leichter Rückgang im Vergleich zur Vorwoche, heißt es weiter.